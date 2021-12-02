В «Урале» опровергли возможную отставку Шалимова

«Урал» на своем сайте опроверг возможный уход главного тренера команды Игоря Шалимова. Ранее появилась информация, что специалист может быть отправлен в отставку, а на его место приглашён наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков.



«В СМИ появились сообщения о возможной отставке главного тренера «Урала» Игоря Шалимова. Наш клуб опровергает данную информацию, считает её провокацией! Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где сегодня провёл очередную тренировку. Мы очень огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. ФК «Урал» постарается разобраться в ситуации», — сказано в сообщении пресс-службы.



Шалимов тренирует «Урал» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне команда с 13 очками идёт на последнем месте чемпионата России после 16 туров.