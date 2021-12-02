Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» готовит два трансфера в январе

«Барселона» готовит два трансфера в январе
Комментарии

Испанская «Барселона» может в зимнее трансферное окно подписать двух футболистов. Первым должен стать полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес, вторым – игрок в атакующую линию, сообщает sport.es.

Переговоры с «Манчестер Сити» по Торресу проходят медленнее, чем предполагала «Барселона», но в клубе настроены оптимистично по поводу закрытия сделки. Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола готов отпустить футболиста, если между клубами будет заключено соглашение.

Вторым новичком «Барселоны» должен стать игрок в атакующую линию. Сообщается об интересе сине-гранатовых к Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Кариму Адейеми («Зальцбург») и двум игрокам «Челси» — нападающему Тимо Вернеру и полузащитнику Хакиму Зиешу.

Зимой к «Барселоне» присоединится 38-летний Дани Алвес, контракт с которым был заключён в середине ноября.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» заинтересованы в подписании Дембеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021