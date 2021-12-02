«Барселона» готовит два трансфера в январе

Испанская «Барселона» может в зимнее трансферное окно подписать двух футболистов. Первым должен стать полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес, вторым – игрок в атакующую линию, сообщает sport.es.



Переговоры с «Манчестер Сити» по Торресу проходят медленнее, чем предполагала «Барселона», но в клубе настроены оптимистично по поводу закрытия сделки. Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола готов отпустить футболиста, если между клубами будет заключено соглашение.



Вторым новичком «Барселоны» должен стать игрок в атакующую линию. Сообщается об интересе сине-гранатовых к Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Кариму Адейеми («Зальцбург») и двум игрокам «Челси» — нападающему Тимо Вернеру и полузащитнику Хакиму Зиешу.



Зимой к «Барселоне» присоединится 38-летний Дани Алвес, контракт с которым был заключён в середине ноября.