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«Удинезе» отыгрался в матче с «Лацио» на 9-й добавленной минуте

«Удинезе» отыгрался в матче с «Лацио» на 9-й добавленной минуте
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Сегодня, 3 декабря, завершился матч 15-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Удинезе». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Игра завершилась со счётом 4:4.

Счет в матче с передачи Мато Яяло открыл Бету на 17-й минуте. На 32-й португалец оформил дубль с паса Исаака Сакксесса. Через две минуты Чиро Иммобиле отыграл один мяч, но к концовке тайма Науэль Молина восстановил преимущество гостей в два мяча. Во втором тайме дважды за пять минут отличились хозяева: сначала Педро, а затем Сергей Милинкович-Савич. Через минуту после гола серба с поля был удалён Патрик, а затем Молина уравнял составы команд. Франческо Ачерби вывел хозяев вперёд с передачи Тома Башича. На 9-й добавленной минуте счет сравнял Толгай Арслан, а минуту спустя был удален Уоллас.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, набрав 36 очков в 15 турах. «Лацио» с 22 очками занимает в турнирной таблице девятую позицию. «Удинезе» расположился на 14-й с 16 очками.

Италия - Серия А. 15-й тур
02 декабря 2021, четверг. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
4 : 4
Удинезе
Удине
0:1 Бету – 17'   0:2 Бету – 32'   1:2 Иммобиле – 34'   1:3 Молина – 44'   2:3 Родригес – 51'   3:3 Милинкович-Савич – 56'   4:3 Ачерби – 79'   4:4 Арслан – 90+9'
Удаления: Габаррон – 57' / Молина – 69', Уолас – 90+10'
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