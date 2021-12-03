«Удинезе» отыгрался в матче с «Лацио» на 9-й добавленной минуте

Сегодня, 3 декабря, завершился матч 15-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Удинезе». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Игра завершилась со счётом 4:4.



Счет в матче с передачи Мато Яяло открыл Бету на 17-й минуте. На 32-й португалец оформил дубль с паса Исаака Сакксесса. Через две минуты Чиро Иммобиле отыграл один мяч, но к концовке тайма Науэль Молина восстановил преимущество гостей в два мяча. Во втором тайме дважды за пять минут отличились хозяева: сначала Педро, а затем Сергей Милинкович-Савич. Через минуту после гола серба с поля был удалён Патрик, а затем Молина уравнял составы команд. Франческо Ачерби вывел хозяев вперёд с передачи Тома Башича. На 9-й добавленной минуте счет сравнял Толгай Арслан, а минуту спустя был удален Уоллас.



«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, набрав 36 очков в 15 турах. «Лацио» с 22 очками занимает в турнирной таблице девятую позицию. «Удинезе» расположился на 14-й с 16 очками.