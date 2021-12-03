Защитник «Зенита» Дуглас Сантос попал в сферу интересов «Фламенго»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может в ближайшее трансферное окно перейти во «Фламенго», сообщает спортивный журналист Жонас Стелманн в своём «твиттере». По информации источника, бразильский клуб намерен укрепить эту позицию, а футболист российского коллектива является одним из приоритетных вариантов.
Дуглас Сантос по ходу карьеры уже выступал за бразильские клубы, в его послужном списке «Наутико» и «Атлетико Минейро». Также защитник выступал за «Гранаду», «Удинезе» и «Гамбург». В 2019 году футболист перешёл из немецкого клуба в «Зенит» за € 13 млн.
В нынешнем сезоне Сантос сыграл в 19 матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Контракт защитника с «Зенитом» действует до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 16 млн.
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