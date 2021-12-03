Болельщики «Динамо» присоединятся к акции в поддержку фанатов ЦСКА

Объединение болельщиков московского «Динамо», которое именуется «Династия», объявило о намерении присоединиться к акции в поддержку фанатов ЦСКА.
«Динамовцы! Событие последнего тура в матче ЦСКА – «Зенит» получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка.
Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания и в знак солидарности с армейским движением считаем необходимым так же покинуть трибуну D после первого тайма матча с «Уфой». Мы уважаем и верим в нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас!
Фанат не преступник! Одна жизнь – одна команда!» — говорится в заявлении «Династии».
Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом» (0:2). После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.
Позже стало известно, что 12 болельщикам было запрещено посещать спортивные соревнования на два года.
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