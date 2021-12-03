Селихов: матч с «Наполи» на пенсии мне не стыдно будет пересмотреть

Голкипер «Спартака» Александр Селихов заявил, что матч Лиги Европы с «Наполи» (2:1) войдёт в коллекцию его любимых игр. Напомним, вратарь красно-белых был признан одним из лучших игроков этой встречи.

«Чудо-сейв в матче с «Наполи»? Сам не знаю, как так вышло! Подсознательно понял, что встать уже не успею, и исполнил такой трюк (лёжа схватился руками за штангу и сделал сейв ногой. – Прим. «Чемпионата»). Кстати, когда-то на сборе «Амкара» сотворил то же самое. Но тогда при повторном ударе не к штанге подтянулся, а «березку» сделал.

Это моё самое крутое спасение за последние три года точно. А если серьёзно, матч с «Наполи» войдёт в коллекцию моих любимых игр. На пенсии не стыдно будет пересмотреть.

Почему лучшие матчи в ЛЕ «Спартак» выдал именно с сильными соперниками? Никто не знает. Может, дело в том, что в РПЛ каждая команда настраивается на нас как на фаворита, а когда мы играли против «Наполи» и «Лестера», все, наоборот, ставили на соперников. Теперь у нас впереди Варшава. Без сомнения, это будет главный матч года», — приводит слова Селихова официальный сайт «Спартака».