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Шунин — о стыковых матчах: у нас хорошая сетка, все соперники уровня сборной России

Шунин — о стыковых матчах: у нас хорошая сетка, все соперники уровня сборной России
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат жеребьёвки на стыковые матчи на отбор на чемпионат мира 2022 года.

«У нас хорошая сетка, соперники примерно одного, нашего, уровня. Уверен, мы поборемся. Левандовски — топ, один из лучших нападающих мира, но всегда важна игра команды, а не одного футболиста.

Круто, что оба матча сборная может сыграть при своих болельщиках. Если получится собрать полные трибуны, это ещё добавит уверенности и сил», — цитирует Шунина «Спорт-экспресс».

Напомним, первым соперником сборной России по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.

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