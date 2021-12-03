Криштиану Роналду отреагировал на уход Майкла Кэррика и назначение Ральфа Рангника в «МЮ»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал уход из клуба исполняющего обязанности главного тренера Майкла Кэррика. Новым наставником «красных дьяволов» стал Ральф Рангник.

«Майкл Кэррик был классным игроком и может стать прекрасным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь, что играл с ним в одной команде и что он стал моим тренером. Но теперь пришло время передать управление командой Ральфу Рангнику. Начинаем!» — написал Роналду.

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Вчера, 2 декабря, Роналду сделал дубль в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:2).

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