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Шунин назвал успех «Динамо» в первой половине сезона заслугой Шварца

Шунин назвал успех «Динамо» в первой половине сезона заслугой Шварца
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о причинах успеха клуба в первой половине сезона-2021/2022.

«В первую очередь это заслуга тренера Сандро Шварца. Он выстраивает свою линию игры — видит «Динамо» атакующим, быстрым, агрессивным.

Я помню, как несколько лет назад мы сыграли 15 матчей вничью. Из них три или четыре подряд — 0:0. Конечно, это классно для вратаря и защитников, когда команда обороняется весь матч и играет только на контратаках. Но тогда мы совсем не забивали, и это не принесло результата. Сейчас у «Динамо» очень энергозатратный футбол. Когда команда высоко прессингует, то и контратаки проходят. Много моментов как в одни ворота, так и в другие. Здесь важно преследовать не личные интересы, а командные. Главное, чтобы мы побеждали. Мы создаём много опасных моментов, у нас больше голов и побед — это гораздо важнее», — цитирует Шунина «Спорт-экспресс».

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