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Сандро Шварц рассказал, как относится к неформальным встречам игроков с Валерием Карпиным

Сандро Шварц рассказал, как относится к неформальным встречам игроков с Валерием Карпиным
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о неформальных встречах игроков с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Если говорить о неформальном общении игроков с Карпиным, я не имею ничего против. Данная встреча никак не повлияла на ход нашей подготовки. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Сборная России находится на важном этапе, вашей команде предстоят серьёзные матчи», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, недавно состоялась встреча футболистов с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» сыграет с «Уфой», состоится 5 декабря. Старт встречи – в 16:30 мск.

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