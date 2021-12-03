ЦСКА обыграл «Спартак» в матче молодёжного первенства

Сегодня, 3 декабря, в матче молодёжного первенства встретились команды московских «Спартака» и ЦСКА. Игра проходила на поле «Академии Спартака имени Ф.Черенкова» в столице и завершилась победой ЦСКА-U19 с минимальным счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эмиром Приваловым из Сочи.

Единственный гол в матче был забит на 69-й минуте – пенальти реализовал футболист ЦСКА Ермаков.

Стоит отметить, что молодёжное московское дерби получилось богатым на нарушения. В ходе игры было показано 7 жёлтых карточек (5 – у ЦСКА, 2 – у «Спартака»). Более того, армейцы доигрывали матч в меньшинстве – на 81-й минуте был удалён Дауров. Однако это не помешало ЦСКА-U19 удержать минимальный перевес на табло.