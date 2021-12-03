«Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 3 декабря, состоится матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».



Команды огласили стартовые составы:

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Калинин, Баштуш, Осипенко, Мелёхин, Альмквист, Глебов, Байрамян, Полоз, Комличенко.

«Зенит» из Санкт-Петербурга набрал 36 очков в 16 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.