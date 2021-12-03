Гаджиев поделился мнением о том, нужно ли «Зениту» оставлять Семака

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев высказался о неудачах петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов.
«Снимать Семака за неудачу в Лиге чемпионов? А что, «Зенит» сильнее «Ливерпуля», сильнее «Барселоны», половины АПЛ? Он что, более мощный? Более сильный? Более организованный? На каком основании там должны быть успехи? У нас в тренерах проблема самая незначительная. Вот вы сравните с клубами, которые я назвал, с теми, кто борется за Еврокубки: лидерами испанского, французского чемпионата: «ПСЖ», «Челси». С кем из них может сравниться «Зенит»? Ни с кем. Потому что команда — это такая вещь, которая целиком и полностью зависит от клуба.
Вот есть у нас «Уфа». Она очень хорошо организована, Шамиль Камилович — прекрасный руководитель, они воспитывают игроков, продают их, Александра Зинченко продали даже в «Манчестер Сити». Но «Уфа» не может претендовать на чемпионство в России. Этот клуб не может создать команду мощную. Кто придёт к нам в чемпионат из топовых игроков? Вот из Испании ушли Роналду и Месси. Могли ли они прийти к нам в «Зенит»? Нет, конечно. У нас третья рука. Мы покупаем игроков третьей категории. Первую категорию покупают «Бавария», «Челси», «Манчестер Сити», «Реал» и прочие. Потом идёт вторая группа, которая берёт себе вторую категорию. Нам же достаётся только третья или четвёртая. А играют игроки на поле. Тренер может только их организовать, физически подготовить, психологически настроить на борьбу. Вот и всё», — цитирует Гаджиева RT на русском.
- 3 декабря 2021
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