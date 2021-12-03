«Аталанта» согласовала контракт с Бога, который может заменить Миранчука
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Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога и «Аталанта» согласовали условия контракта до 2026 года. Об этом сообщает Tuttoatalanta.
24-летний Бога в «Аталанте» должен заменить российского полузащитника Алексея Миранчука, который в зимнее трансферное окно может покинуть клуб из Бергамо. Сообщается, что Бога будет получать в новом клубе € 1,2 млн, что вдвое больше, чем он зарабывает в настоящее время в «Сассуоло».
В нынешнем сезоне Бога отдал три голевые передачи в восьми матчах итальянской Серии А. Его рыночная стоимость оценена порталом Transfermarkt в € 20 млн. Контракт нападающего действует до 2023 года.
26-летний Миранчук может перейти в «Верону», которую называют главным претендентом на российского хавбека.
Новость по темеЖереми Бога близок к переходу в «Аталанту»
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