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Ракицкий пропустит матч с «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек

Ракицкий пропустит матч с «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получил жёлтую карточку в игре 17-го тура РПЛ с «Ростовом». Это предупреждение стало для украинского футболиста четвёртым в сезоне. Таким образом, он пропустит матч 18-го тура с «Динамо».

32-летний Ракицкий выступает в составе «Зенита» с января 2019 года. В 14 матчах нынешнего сезона РПЛ защитник отдал четыре голевые передачи и забил гол. Контракт футболиста с российским клубом истекает летом 2022 года.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря. Начало – в 14:00 мск. Команда Сергея Семака по итогам 16 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу с 36 очками, подопечные Сандро Шварца идут вторыми, отставая на четыре очка.

8 декабря «Зенит» дома сыграет с «Челси» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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