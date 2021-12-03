«Зенит» — «Ростов»: Клаудиньо сравнял счёт, оформив дубль

Сегодня, 3 декабря, проходит матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Клаудиньо оформил дубль, реализовав пенальти. На 69-й минуте Клаудиньо с 11-метровой отметки сильно пробил в нижний угол ворот. Сергей Песьяков угадал направление, но до мяча не дотянулся. Бразилец сравнял счёт.

На 31-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Ярослав Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную, Далер Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку.



Ранее Николай Комличенко увеличил преимущество гостей. Игорь Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ярослава Ракицкого, после чего Николай пробил за шиворот вратарю, находясь за пределами штрафной.



До этого Дмитрий Полоз реализовал пенальти. На 9-й минуте Хорен Байрамян выполнил передачу на ход. Понтус Альмквист набрал скорость, подхватил мяч в штрафной «Зенита», где его завалил Дмитрий Чистяков, проигравший забег. Алексей Матюнин назначил пенальти, который реализовал Дмитрий Полоз.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».



«Зенит» из Санкт-Петербурга набрал 36 очков в 16 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.