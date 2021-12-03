«Зенит» — «Ростов»: Клаудиньо сравнял счёт, оформив дубль

Сегодня, 3 декабря, проходит матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Клаудиньо оформил дубль, реализовав пенальти. На 69-й минуте Клаудиньо с 11-метровой отметки сильно пробил в нижний угол ворот. Сергей Песьяков угадал направление, но до мяча не дотянулся. Бразилец сравнял счёт.
На 31-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Ярослав Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную, Далер Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку.
Ранее Николай Комличенко увеличил преимущество гостей. Игорь Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ярослава Ракицкого, после чего Николай пробил за шиворот вратарю, находясь за пределами штрафной.
До этого Дмитрий Полоз реализовал пенальти. На 9-й минуте Хорен Байрамян выполнил передачу на ход. Понтус Альмквист набрал скорость, подхватил мяч в штрафной «Зенита», где его завалил Дмитрий Чистяков, проигравший забег. Алексей Матюнин назначил пенальти, который реализовал Дмитрий Полоз.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».
«Зенит» из Санкт-Петербурга набрал 36 очков в 16 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.
- 3 декабря 2021
-
20:34
-
20:31
-
20:25
-
20:16
-
19:58
-
19:55
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:03
-
18:51
-
18:46
-
18:39
-
18:32
-
18:19
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:31
-
17:25
-
17:10
-
16:58
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:21
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
15:51
-
15:28
-
15:27