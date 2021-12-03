Арбитр Федотов: 11-метровый в ворота «Ростова» назначен верно

Российский арбитр Игорь Федотов согласен с решением назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«11-метровый в ворота «Ростова» назначен верно. Был рикошет от груди, и мяч после рикошета попал в руку игроку «Ростова», отставленную в сторону. Игрок «Ростова» делал движение рукой к мячу. Судья правильно разобрался в эпизоде», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Главным арбитром матча «Зенит» — «Ростов» является Алексей Матюнин. В первом тайме арбитр назначил пенальти в ворота «Зенита», который реализовал Николай Комличенко. Во втором тайме право исполнить пенальти получили сами гости: его реализовал бразильский нападающий Клаудиньо.