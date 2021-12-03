«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в матче Российской Премьер-Лиги

Сегодня, 3 декабря, проходил матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние закончилось со счётом 2:2.
Сначала Дмитрий Полоз реализовал пенальти. На 9-й минуте Хорен Байрамян выполнил передачу на ход. Понтус Альмквист набрал скорость, подхватил мяч в штрафной «Зенита», где его завалил Дмитрий Чистяков, проигравший забег. Алексей Матюнин назначил пенальти, который реализовал Дмитрий Полоз.
Затем Николай Комличенко увеличил преимущество гостей. Игорь Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ярослава Ракицкого, после чего Николай пробил за шиворот вратарю, находясь за пределами штрафной.
На 31-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Ярослав Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную, Далер Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку. После этого Клаудиньо оформил дубль, реализовав пенальти. На 69-й минуте Клаудиньо с 11-метровой отметки сильно пробил в нижний угол ворот. Сергей Песьяков угадал направление, но до мяча не дотянулся. Бразилец сравнял счёт.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».
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