Семак заявил, что заменил Чистякова в первом тайме из-за судейства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Дмитрия Чистякова в матче с «Ростовом» (2:2).
«Замена Чистякова в первом тайме? У него была жёлтая карточка. А учитывая судейство, мы по максимуму попытались всё-таки обезопасить себя от судейских решений каких-то. Перестраховались.
Выход Барриоса и Азмуна после перерыва? Мы перестроили схему во втором тайме, стали играть ромбом в середине, учитывая, что нам нужно было продолжать играть в обороне надёжно. Барриос сыграл опорного, и мы немного видоизменили схему.
Замена Малкома — чисто тактического плана. Что касается Ерохина, был момент. У него бывает такое, что не забивает, много моментов, но с реализацией не всегда получается. И мы выпустили второго чистого нападающего», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
- 3 декабря 2021
-
22:10
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
20:59
-
20:56
-
20:43
-
20:34
-
20:31
-
20:25
-
20:16
-
19:58
-
19:55
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:03
-
18:51
-
18:46
-
18:39
-
18:32
-
18:19
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:31