Семак заявил, что заменил Чистякова в первом тайме из-за судейства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Дмитрия Чистякова в матче с «Ростовом» (2:2).

«Замена Чистякова в первом тайме? У него была жёлтая карточка. А учитывая судейство, мы по максимуму попытались всё-таки обезопасить себя от судейских решений каких-то. Перестраховались.



Выход Барриоса и Азмуна после перерыва? Мы перестроили схему во втором тайме, стали играть ромбом в середине, учитывая, что нам нужно было продолжать играть в обороне надёжно. Барриос сыграл опорного, и мы немного видоизменили схему.



Замена Малкома — чисто тактического плана. Что касается Ерохина, был момент. У него бывает такое, что не забивает, много моментов, но с реализацией не всегда получается. И мы выпустили второго чистого нападающего», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».