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Семак: вместо контратаки «Зенит» получил гол, судья не заметил нарушения

Семак: вместо контратаки «Зенит» получил гол, судья не заметил нарушения
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу главного арбитра Алексея Матюнина в игре с «Ростовом» (2:2).

«Первая грубейшая ошибка привела к пропущенному мячу. Второй момент, думаю, обсудят. Я считаю, что была задержка. Вместо контратаки мы получили гол в свои ворота, причём контратака была достаточно опасная. Но судья не заметил нарушения — одно или два. Очень странное решение», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

На 9-й минуте игры Дмитрий Полоз реализовал пенальти. Затем Николай Комличенко увеличил преимущество гостей. Игорь Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ярослава Ракицкого, после чего Николай пробил за шиворот вратарю.

На 31-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Ярослав Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную, Далер Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку. После этого Клаудиньо оформил дубль, реализовав пенальти.

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