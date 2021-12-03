Семак: к такому матчу было добавлено мало времени

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу главного арбитра Алексея Матюнина в игре с «Ростовом» (2:2).
«Сегодня нам не хватило остроты, агрессивности во многих аспектах. Что касается обороны, если брать атаки на наши ворота, то мы допустили грубые ошибки при первом и втором пропущенных мячах. Из опасных моментов у соперника можно выделить также навес в концовке, когда после рикошета мяч отскочил от Азмуна — это был единственный острый эпизод у наших ворот.
Мы в нападении сделали достаточно для победы, но в концовке нам не хватило последнего паса, нужно было создавать больше моментов, хотя мы и владели большим территориальным преимуществом. Жаль, что не смогли победить, хотя очень хотелось. Игра разбилась на эпизоды, а такие матчи нужно проводить более интенсивно. Когда с самого начала матча каждый ввод мяча в игру затягивается на 40 секунд — понятно, что наш соперник пытался сбивать игру — то нужно ускорять темп, чтобы игра становилась интенсивнее. Плюс к такому матчу было добавлено мало времени», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 3 декабря 2021
-
23:31
-
23:14
-
23:00
-
22:51
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:10
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
20:59
-
20:56
-
20:43
-
20:34
-
20:31
-
20:25
-
20:16
-
19:58
-
19:55
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:15