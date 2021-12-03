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Клаудиньо: уверен, «Зенит» мог забить ещё «Ростову»

Клаудиньо: уверен, «Зенит» мог забить ещё «Ростову»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничейный результат в матче с «Ростовом» (2:2) в 17-м туре РПЛ. Бразилец стал автором обоих забитых мячей команды.

«Чувствую разочарование и грусть, потому что мы перевернули игру, отыгрались с 0:2 и, я уверен, могли забить еще, но, к сожалению, все закончилось ничьей. Мы потеряли очки. Но сейчас нужно не опускать голову и настроиться на оставшиеся в этом году игры», — приводит слова Клаудиньо пресс-служба клуба.

24-летний Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года, подписав контракт до 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах РПЛ забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Бразилец также отметился голом в пяти матчах Лиги чемпионов.

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