Хави: когда открывают конверт и говорят, что выиграл Месси — это справедливо
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» 2021 года. В седьмой раз в карьере награду получил бывший партнёр Хави по каталонскому клубу — Лионель Месси, ныне защищающий цвета «Пари Сен-Жермен».
«Думаю, это футбольная справедливость. Он лучший футболист мира, лучший игрок всех времён. Он заслужил седьмую награду. В этом нет сомнений. Кто-то может считать, что Левандовски также заслужил «Золотой мяч» или другие футболисты, но эти споры идут каждый год… Когда они открывают конверт и говорят, что выиграл Месси — это справедливо», — приводит слова Хави Reuters.
Видеообзор матча «Вильярреал» — «Барселона»
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