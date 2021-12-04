Хави: когда открывают конверт и говорят, что выиграл Месси — это справедливо

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» 2021 года. В седьмой раз в карьере награду получил бывший партнёр Хави по каталонскому клубу — Лионель Месси, ныне защищающий цвета «Пари Сен-Жермен».

«Думаю, это футбольная справедливость. Он лучший футболист мира, лучший игрок всех времён. Он заслужил седьмую награду. В этом нет сомнений. Кто-то может считать, что Левандовски также заслужил «Золотой мяч» или другие футболисты, но эти споры идут каждый год… Когда они открывают конверт и говорят, что выиграл Месси — это справедливо», — приводит слова Хави Reuters.

Видеообзор матча «Вильярреал» — «Барселона»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.