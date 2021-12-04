Даниил Фомин рассказал, как изменилась сборная России при Валерии Карпине

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин рассказал, как изменилась национальная команда при новом главном тренере Валерии Карпине.
«При Черчесове обычно тренировки были утром, сейчас — вечером. Стало больше теории — почти как в «Динамо», до и после тренировки. С питанием строже теперь.
Ну, за 10 дней особо не почувствовал сложностей с отказом от сахара. Для меня это не было проблемой — и так стараюсь следить за питанием. Конечно, иногда могу чай с конфеткой попить, но и в сборной, и в «Динамо», где тоже жировую прослойку измеряют, я был в зелёной зоне. Так что всё отлично.
Валерий Георгиевич ближе к игрокам — много общается с командой. И спрашивает мнение ребят, что и как. Вот это общение, наверное, и сближает. Сейчас, например, было собрание сборной, хотя матчей в этом году больше нет. Но встретились, поговорили. Конечно, при таком общении люди ближе становятся», — цитирует Фомина «Матч ТВ».
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