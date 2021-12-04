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Конте: пытаемся сделать всё, чтобы сохранить Льориса в «Тоттенхэме»

Конте: пытаемся сделать всё, чтобы сохранить Льориса в «Тоттенхэме»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал попытки клуба сохранить вратаря Уго Льориса.

«Я только недавно возглавил клуб, всего один месяц в команде. Предстоит решить множество вопросов. Льорис — капитан нашей команды, национальной команды Франции, мы говорим о топовом вратаре. Сейчас он сосредоточен на игре, но прекрасно знает, что мы пытаемся сделать всё, чтобы сохранить его. Я считаю его важным игроком для «Тоттенхэма», и у нас ещё будет время поговорить о возможном продлении его контакта», — цитирует Конте Sky Sports.

Ранее появилась информация, что вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон зимой может покинуть клуб. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Тоттенхэм Хотспур».

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