Тюрам — о расизме: повсюду идея о том, что быть белым лучше

Бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Лилиан Тюрам поделился мнением о проблеме расизма.



«Есть предвзятые идеи, с помощью которых мы понимаем этот мир. Мы должны осознать это как первый шаг к изменениям. Считалось, что темнокожие люди более ленивы и менее умны, чем белые. Однажды товарищ по команде сказал мне: «С твоими физическими данными и моим интеллектом я был бы невероятным игроком». Это интересно, потому что было много матчей, много тестов, много психологических экспериментов, которые показывают, что расизм скрыт в таких местах, о которых ты бы и не подумал. Это белое мышление повсюду. Идея о том, что быть белым лучше.



Я рад, что другие спортсмены выступают против расизма. Есть быть откровенным, в контексте истории такое поведение означает, что вы ищете проблем. Вот почему некоторые предпочитают не говорить о расизме и ведут себя так, будто ничего не знают. Они всё осознают, но нужно побуждать их говорить. Это очень важно. Нельзя замалчивать проблему», — приводит слова Тюрама AS со ссылкой на Stats Perform.

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