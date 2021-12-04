Ди Мария: Месси должен был получить все «Золотые мячи», если их дают лучшему в мире
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением о нападающем клуба Лионеле Месси.
«Этот парень сумасшедший. Семь «Золотых мячей» – сумасшествие. Это половина его карьеры. И все остальные полученные другими «Золотые мячи» – раз уж они вручаются лучшему в мире – должны были отдать Месси.
Все приходит к нему естественно. Месси выиграл «Золотой мяч», потому что он лучший в мире», – приводит слова аргентинского игрока Marca со ссылкой на TNT Sports.
34-летний Месси всю карьеру выступал в составе «Барселоны». С лета 2021 года нападающий играет в составе французского «ПСЖ», перейдя в команду в статусе свободного агента. На днях аргентинец стал обладателем «Золотого мяча» — седьмой подобной награды в его карьере.
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