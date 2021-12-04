Илья Свинов стал футболистом московского «Спартака»

«Спартак» согласовал с воронежским «Факелом» условия перехода голкипера Ильи Свинова, сообщает пресс-служба красно-белых. Контракт с 21-летним вратарем вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025 года с опцией продления ещё на год по инициативе «Спартака».

Илья Свинов является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в родной «Ладе», затем выступал за новотроицкую «Носту», а летом этого года перешёл в «Факел». Воронежцы завершили первую часть на втором месте в таблице, при этом вратарь пропускал в среднем меньше одного гола за матч и провел 11 «сухих» встреч.

Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.