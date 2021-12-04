«Не знаю, кто это такой». Дасаев — о переходе вратаря Свинова в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на переход голкипера Ильи Свинова из «Факела» в московский клуб.

«Спартак» объявил о переходе вратаря Свинова из «Факела»? Не слышал. Не знаю, кто это такой. Да и не видел его игры», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Контракт с 21-летним вратарем вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025 года с опцией продления ещё на год по инициативе «Спартака». Свинов является воспитанником тольяттинского футбола. Он начал профессиональную карьеру в родной «Ладе», затем выступал за новотроицкую «Носту», а летом этого года перешёл в «Факел». Воронежцы завершили первую часть на втором месте в таблице, при этом вратарь пропускал в среднем меньше одного гола за матч и провел 11 «сухих» встреч.