«Уотфорд» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уотфорд» — «Манчестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Саймон Хупер.



«Манчестер Сити» набрал 32 очка в 14 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (13) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 14 встречах набравший 33 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».