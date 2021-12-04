«Уотфорд» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Поделиться
Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уотфорд» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Саймон Хупер.
«Манчестер Сити» набрал 32 очка в 14 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (13) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 14 встречах набравший 33 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
Комментарии
- 4 декабря 2021
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:16
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:05
-
17:02
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:33
-
16:28
-
16:25
-
16:18
-
16:14
-
16:10
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:52
-
15:32
-
15:30
-
15:15
Партнерский контент