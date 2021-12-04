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Мостовой: «Спартак» заставил о себе думать, что даже в матче с «Ахматом» он не фаворит

Мостовой: «Спартак» заставил о себе думать, что даже в матче с «Ахматом» он не фаворит
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Ещё пару недель назад говорили, что «Спартак» в РПЛ должен выигрывать, а он чудом избегает поражения – как в Уфе. Хотя до этого обыгрывали «Наполи». Непонятно, где настоящий «Спартак».

«Ахмат» же выиграл несколько матчей подряд, они на ходу. «Ахмат» смотрит наверх таблицы, «Спартак» – вниз. Но это последний матч «Спартака» дома, должны всё отдать ради победы. Но команда непонятная сейчас. Матч на три результата. «Спартак» заставил о себе думать, что даже в матче с «Ахматом» он не фаворит. По последним результатам никто не понимает, как можно обыгрывать «Наполи», и не выигрывать с начала октября», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

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