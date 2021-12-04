«Барселона» и «Бетис» объявили стартовые составы на матч 16-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Бетиса» на матч 16-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Бетис».
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Лангле, Араухо, Дест, Гонсалес, Бускетс, Гави, Коутиньо, Депай, Эззалзули.
Запасные: Нето, Тенас, Бальде, Гарсия, Мингеса, Пике, Юмтити, Пуч, Ф. де Йонг, Дембеле, Демир, Л. де Йонг.
«Бетис»: Силва, Морено, Руис, Бартра, Бельерин, Гуардадо, Родригес, Каналес, Хуанми, Руибаль, Жозе.
Запасные: Роблес, Э. Гонсалес, Х. Гонсалес, Песселья, Акуоку, Лайнес, Карвалью, Родри, Хоакин, Р. Гонсалес, Иглесиас, Тельо.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена. Резервный рефери – Карлос Фернандес Буэрго.
- 4 декабря 2021
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