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«Милан» обыграл «Салернитану» и поднялся на первое место в Серии А

«Милан» обыграл «Салернитану» и поднялся на первое место в Серии А
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Сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Милан» — «Салернитана». Встреча 16-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

На 5-й минуте ивуарийский полузащитник «россонери» Франк Кессье открыл счёт в матче, успев на прострел партнёра. На 18-й минуте бельгийский вингер Алексис Салемакерс с передачи Браима Диаса увеличил преимущество «дьяволов», нанеся точный удар в дальний угол.

«Милан» набрал 38 очков в 16 встречах и поднялся на 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Салернитана» с восемью баллами — на последнем месте.

Отметим, что сегодня «Наполи» имеет возможность обойти «россонери» в случае победы в матче с «Аталантой». Встреча начнётся в 22:45 мск.

Италия - Серия А. 16-й тур
04 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Кессье – 5'   2:0 Салемакерс – 18'
Комментарии
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