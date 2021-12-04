«Брайтон» сыграл вничью с «Саутгемптоном», забив ответный гол в добавленное время

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды сыграли вничью — 1:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился нападающий Армандо Броя, ему ассистировал Нейтан Редмонд.

Броя забивает в ворота «Брайтона»:

В добавленное ко второму тайму время форвард «чаек» Ниль Мопе сравнял счёт, голевую передачу сделал Якуб Модер.

Ответный мяч Мопе:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адм Нанн. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.



«Брайтон энд Хоув Альбион» набрал 20 очков в 15 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (16) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (34). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».