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Акинфеев разделил победу над «Крыльями» с болельщиками ЦСКА

Акинфеев разделил победу над «Крыльями» с болельщиками ЦСКА
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на своей странице в «Инстаграме» посвятил пост болельщикам. Голкипер разделил с ними победу над «Крыльями Советов» (1:0).

«Как сказал в интервью — победу хочу разделить с болельщиками. Лучшее, что мы могли сегодня для них сделать, — выиграть и набрать три очка. Игра была не самой лучшей, но в нынешний непростой период главным было победить. ЦВБП!» — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 4 декабря, состоялся матч «Крылья Советов» — ЦСКА. Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч завершился победой армейцев со счётом 1:0.

Отметим, что в начале матча активные болельщики клубов покинули стадион в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев.

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