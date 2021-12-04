Левандовски повторил рекорд по голам в выездных матчах Бундеслиги. У Роберта 117 мячей

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.

На 9-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Боруссии» защитник Матс Хуммельс ошибся, выбивая мяч. Томас Мюллер навязал борьбу, а Роберт Левандовски подхватил мяч, ворвался в штрафную и хлёстко пробил точно в угол.

Как отмечает официальная страница OptaFranz в «Твиттере», это 117-й гол поляка в выездных матчах чемпионата Германии. Он повторил рекорд бывшего форварда «Шальке» Клауса Фишера. Всего на счету 33-летнего игрока 15 голов в 13 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги.

К концу первого тайма «Бавария» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.