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«Атлетико» уступил «Мальорке», ведя в счёте до 80-й минуты матча

«Атлетико» уступил «Мальорке», ведя в счёте до 80-й минуты матча
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Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 16-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Мальорку». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 68-й минуте отличился нападающий «матрасников» Матеус, ему ассистировал Анхель Корреа.

Матеус открывает счёт в матче:

На 80-й минуте защитник гостей Франко Руссо сравнял счёт. Голевую передачу отдал Ли Кан Ин.

Руссо сравнивает счёт:

В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Мальорки» Такефуса Кубо после ассиста Анхеля Родригеса забил гол и принёс своей команде победу.

Победный мяч Кубо:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Андрес Фуэнтес.

Испания - Примера. 16-й тур
04 декабря 2021, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Матеус – 68'   1:1 Руссо – 80'   1:2 Кубо – 90+1'
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