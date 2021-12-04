«Атлетико» уступил «Мальорке», ведя в счёте до 80-й минуты матча

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 16-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Мальорку». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт во втором тайме. На 68-й минуте отличился нападающий «матрасников» Матеус, ему ассистировал Анхель Корреа.

Матеус открывает счёт в матче:

На 80-й минуте защитник гостей Франко Руссо сравнял счёт. Голевую передачу отдал Ли Кан Ин.

Руссо сравнивает счёт:

В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Мальорки» Такефуса Кубо после ассиста Анхеля Родригеса забил гол и принёс своей команде победу.

Победный мяч Кубо:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Андрес Фуэнтес.