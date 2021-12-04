«Атлетико» уступил «Мальорке», ведя в счёте до 80-й минуты матча

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 16-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Мальорку». Гости одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт во втором тайме. На 68-й минуте отличился нападающий «матрасников» Матеус, ему ассистировал Анхель Корреа.
Матеус открывает счёт в матче:
На 80-й минуте защитник гостей Франко Руссо сравнял счёт. Голевую передачу отдал Ли Кан Ин.
В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Мальорки» Такефуса Кубо после ассиста Анхеля Родригеса забил гол и принёс своей команде победу.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Андрес Фуэнтес.
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