Видеообзор третьего подряд поражения «Локомотива» в РПЛ

Сегодня, 4 декабря, «Локомотив» встретился с «Уралом». Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «РЖД Арене» и завершился со счётом 0:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
На 40-й минуте после подачи в штрафную хозяев защитник железнодорожников Тин Едвай в верховой борьбе сыграл локтем. Он получил жёлтую карточку, а «Урал» — возможность пробить пенальти. Полузащитник екатеринбургской команды Рафал Аугустыняк хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам — 1:0. На 47-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве. Едвай наступил на ногу лежащего Кирилла Колесниченко и получил вторую жёлтую карточку.
«Урал» набрал 16 очков в 17 встречах и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (25) остался на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
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