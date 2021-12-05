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Цорн высказался о работе Гисдоля после третьего поражения подряд «Локомотива» в РПЛ

Цорн высказался о работе Гисдоля после третьего поражения подряд «Локомотива» в РПЛ
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал работу Маркуса Гисдоля на посту главного тренера.

«Что касается игры и работы тренера, думаю, что оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата. Маркус не провел ни одной игры, имея в своем распоряжении весь состав. Он столкнулся с большим количеством травм, которые были получены игроками еще до его прихода. Когда даже кто-то из игроков возвращается в строй, то он по необходимости выходит на матч не полностью долеченным и опять получает повреждение. Вы же видели, например, сегодня Мурило не было даже в заявке. Развитие требует времени. При этом очевидно, что актуальные результаты ни нас, ни самого тренера устраивать не могут», — приводит слова Цорна Риа Новости.

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России «Локомотив» проиграл «Уралу» (0:1). Для железнодорожников это поражение стало третьим подряд в РПЛ.

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