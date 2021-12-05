Месси получил 4 балла от L'Équipe за выступление в матче с «Лансом»

Французское издание L'Équipe оценило выступление футболистов в матче 17-го тура французской Лиги 1 «Ланс» — «Пари Сен-Жермен» (1:1).



Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил 4 балла из 10 за выступление в этой встрече. Аналогичную оценку получил голкипер парижан Кейлор Навас, а также полузащитники «ПСЖ» Леандро Паредес и Данилу Перейра. Лучшим в составе парижской команды стал защитник Преснел Кимпембе, выступление которого издание оценило в 7 баллов.



«Пари Сен-Жермен» набрал 42 очка, команда занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ланс» (27) — на 5-м месте. В следующем туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома сыграет с «Монако» 12 декабря, а «Ланс» 10 декабря в гостях встретится с «Нантом».