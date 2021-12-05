«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ

«Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл Николай Калинский, реализовавший пенальти. На 28-й минуте «Рубин» отыгрался: нижегородцы справились с подачей в штрафную, Хван Ин Бём сыграл на подборе и пробил — мяч после рикошета отскочил к Андерсу Дрейеру, который зарядил точно в угол.

На 41-й минуте Альберт Шарипов сделал перевод к штрафной, Калинский подстроился и хлёстко пробил в нижний угол — Юрий Дюпин потащил. Николай первым успел на отскок и добил мяч в дальний угол.

«Нижний» набрал 18 очков и поднялся на 13-е место в РПЛ. «Рубин» (22) идёт 10-м.