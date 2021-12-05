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«Лидс» сыграл вничью с «Брентфордом», забив ответный гол в добавленное время

«Лидс» сыграл вничью с «Брентфордом», забив ответный гол в добавленное время
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Сегодня, 5 декабря, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Брентфорд». Команды сыграли вничью – 2:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 27-й минуте отличился нападающий «павлинов» Тайлер Робертс, ему ассистировал Рафаэл. На 54-й минуте полузащитник гостей Шандон Баптист сравнял счёт.

Робертс открывает счёт в матче:

Ответный мяч Баптиста:

На 61-й минуте хавбек «Брентфорда» Серхи Канос вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Брайан Мбемо. В добавленное ко второму тайму время нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд забил ответный мяч, ассист сделал Люк Эйлинг.

Гол Каноса:

Бэмфорд сравнивает счёт:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогали ему ассистенты Николас Хоптон и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Майкл Солсбери.

«Брентфорд» набрал 17 очков в 15 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (16) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
2 : 2
Брентфорд
Лондон
1:0 Т. Робертс – 27'   1:1 Баптист – 54'   1:2 Канос – 61'   2:2 Бэмфорд – 90+5'
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