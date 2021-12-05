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Ральф Рангник прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»

Ральф Рангник прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал победу в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:0).

«Я очень доволен тем, как выступила команда, особенно в первые полчаса, прессинг был исключительным. Единственное, чего не хватало, забить один или два мяча. Мы хорошо защищались, контролировали всю игру, и нам не забили.

Это то, над чем нам нужно работать. Команде нужно перестать пропускать. Всего одна тренировка произвела на меня большое впечатление. Мы сыграли намного лучше, чем ожидалось.

Игроки всегда старались действовать на опережение. Мы никогда не уступали, за исключением, может быть, последних пяти минут. В остальное время старались держать их подальше от наших ворот.

Мы хотели играть с двумя нападающими, особенно в центре. Кстати, работа Криштиану Роналду с мячом — высший пилотаж.

После успеха всегда легче развивать ситуацию. Мы должны и дальше не пропускать и создавать моменты. В целом я очень доволен тем, как мы играли сегодня», — цитирует Рангника BBC.

Победный мяч Фреда:

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