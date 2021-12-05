Слуцкий: действия Хвичи на футбольном поле предполагали замену ещё в перерыве

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) в 17-м туре РПЛ.

«Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь гол на первой минуте. Удалось это сделать, создавали моменты, забили. На мой взгляд, второй гол уже не совсем вытекал из логики игры. Во втором тайме, понятно, соперник больше оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. К сожалению, нам это сделать не удалось.



Хвича был недоволен из-за ранней замены? Не знаю, доволен он или не доволен, но его действия на футбольном поле предполагали замену ещё в перерыве.



У нас началась дрейерозависимость? У нас была и Кварацхелия-зависимость, и Деспотович-зависимость, и Макаров-зависимость. Если так рассуждать, то каждая команда в мире, наверное, страдает от какой-то зависимости, если у них есть игрок, который много забивает», — цитирует Слуцкого сайт «Рубина».