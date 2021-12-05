«Ницца» на своём поле разгромно проиграла «Страсбургу»
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«Ницца» крупно проиграла «Страсбургу» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Счёт в матче в середине первого тайма открыл форвард Людовик Ажорк, ему ассистировал полузащитник Ибраима Сиссоко. На 81-й минуте нападающий Хабиб Диалло удвоил преимущество «Страсбурга» с передачи хавбека Жанрикне Беллегарда. Спустя три минуты Диалло ассистировал полузащитнику Адриену Томассону.
У «Ниццы» осталось 27 очков, команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Страсбург» набрал 26 баллов и идёт шестым.
В следующем туре «Ницца» 12 декабря сыграет с «Ренном», «Страсбург» в этот же день примет «Марсель».
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- 5 декабря 2021
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