«Астон Вилла» обыграла дома «Лестер» и обошла «лис» в таблице АПЛ

Сегодня, 5 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Лестер Сити». Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился полузащитник «лис» Харви Барнс, ему ассистировал Патсон Дака.

Барнс открывает счёт в матче:

Через три минуты забил защитник «львов» Эзри Конса, голевую передачу отдал Эмилиано Буэндия. На 54-й минуте Конса оформил дубль, ассист сделал Джон Макгинн.

Ответный мяч Конса:

Конса забивает в ворота «Лестера»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Роберт Джонс.



«Астон Вилла» набрала 19 очков в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».