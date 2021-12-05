Мемфис Депай может покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может покинуть клуб, сообщает El Nacional.



По информации источника, нидерландец знает, что сине-гранатовые ищут нового форварда. В случае, если положение Депая в «Барселоне» ухудшится, представители футболиста готовы рассмотреть предложения других клубов.



В свою очередь «Барселона» может продать форварда, чтобы улучшить своё финансовое положение и выручить средства на трансферы.



Ранее в СМИ фигурировали сообщения о том, что каталонцы заинтересованы в подписании Эдинсона Кавани из «Манчестер Юнайтед», а также нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 15 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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