Мохамед Салах прокомментировал слухи, связывающие его с «Барселоной»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал слухи, связывающие его с каталонской «Барселоной».



«Я уже несколько раз говорил, что, если бы решение зависело от меня, я бы хотел остаться в «Ливерпуле».



Но решение находится в руках руководства, и они должны решить этот вопрос. Нет никаких проблем, но мы должны достичь соглашения по контракту. Это зависит от них. Финансовая ценность игрока говорит о том, насколько клуб ценит его и что готов сделать, чтобы удержать.



Я читал о заинтересованности Хави в моём подписании. Приятно, что такая команда, как «Барселона», заинтересована во мне, но я счастлив в «Ливерпуле». Посмотрим, что произойдёт в будущем.



На данный момент я хотел бы остаться в Премьер-лиге, так как это самая сильная лига в мире», — цитирует Салаха Liverpool Echo.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»:

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