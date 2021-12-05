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Джеррард — о матче с «Ливерпулем» на «Энфилде»: хочу приехать туда и победить

Джеррард — о матче с «Ливерпулем» на «Энфилде»: хочу приехать туда и победить
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о предстоящем матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча пройдёт 11 декабря в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

«Я просто хочу приехать туда и победить, взять то, что мы можем. В данный момент мы не можем по уровню соперничать с «Ливерпулем», но мы, без сомнений, сделаем всё, что в наших силах.

Так что мы поедем туда с уверенностью и верой в себя, имея в своём активе три победы из четырёх, и постараемся максимально усложнить им жизнь», — цитирует Джеррарда Liverpool Echo.

Напомним, 11 ноября бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы». Ранее специалист возглавлял шотландский «Рейнджерс».

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