Капитан «Нижнего» Гоцук: Калинский — наш Стеф Карри

Капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1). Победу команде Александра Кержакова принёс дубль Николая Калинского.
«Я благодарен Николаю и всей нашей команде за эту победу. Так вышло, что он получил травму в столкновении… со мной. Калинский – настоящий лидер команды. Вы знаете, что в «Голден Стэйт», выступающем в НБА, Стефен Карри – топ. Вот Николай – это наш Карри!» — цитирует Гоцука сайт «Нижнего».
Калинский открыл счёт уже на 2-й минуте, реализовав пенальти. На 28-й минуте «Рубин» отыгрался: нижегородцы справились с подачей в штрафную, Хван Ин Бём сыграл на подборе и пробил — мяч после рикошета отскочил к Андерсу Дрейеру, который зарядил точно в угол.
На 41-й минуте Альберт Шарипов сделал перевод к штрафной, Калинский подстроился и хлёстко пробил в нижний угол — Юрий Дюпин потащил. Николай первым успел на отскок и добил мяч в дальний угол.
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